Door staking geen treinen van Arriva en beperkte bus inzet

SNEEK- Door staking rijden er op deze vrijdag geen treinen van Arriva en is er beperkte bus inzet in Fryslân en in de rest van Nederland. Ook trein vervangend vervoer zal niet rijden, meldt het vervoersbedrijf. Buurtbussen rijden wel.

De vakbonden hadden de staking in het regionale openbaar vervoer al aangekondigd. Maandagnacht is onderhandeld over een nieuwe cao in het streekvervoer, maar vakbonden en werkgevers kwamen er niet uit.

Ander vervoer

Arriva zegt te hebben geprobeerd een passende dienstregeling te maken met de medewerkers die zich niet als staker hadden gemeld, maar dat is niet gelukt. Het vervoersbedrijf adviseert reizigers gebruik te maken van ander vervoer dan de trein en de bus. De reisplanners worden wel steeds actueel bijgewerkt.

Donderdag was er ook al een staking in het openbaar vervoer. Door de grote vraag naar informatie raakten de reisplanners overbelast, zegt Arriva.