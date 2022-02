Door snel ingrijpen erger voorkomen bij brand in Wolsum

Aanrijdend bleek het niet om een woning te gaan maar een kantoor in een stal. Doordat het kantoor goed geïsoleerd was en alle ramen en deuren dicht waren, heeft de brand zich zelf redelijk gesmoord. Ter plaatse hebben brandweerlieden nog een binneninzet gedaan om de laatste vuurresten te blussen. Hierna is het pand geventileerd. Door snel ingrijpen van een ieder erger is voorkomen. De dieren in de stal ondervonden geen hinder van het brandje.