SNEEK- Door de ogen van mijn moeder gaat over de oorlogsherinneringen van de moeder van Helma: “In 1940 was mijn moeder 5 jaar. Ze is niet Joods, ze komt uit een gewoon gezin, haar ouders zaten niet in het verzet of bij de NSB, ze hadden geen onderduikers, haar huis is niet gebombardeerd, ze heeft geen honger gehad. Toch heeft ze veel meegemaakt.