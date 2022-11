Doopsgezinde Kerk Sneek verkocht aan Friso Bouwgroep: Er komen appartementen in het gebouw

SNEEK- Het aantal leden van de Doopsgezinde Gemeente van Sneek loopt al jaren terug. Daarom is ook de financiële draagkracht van de Gemeente afgenomen. Bij ongewijzigd beleid is het over enkele jaren niet meer mogelijk de kosten, verbonden aan het gebruik en het onderhoud van de kerk te dragen. Een werkgroep bestaande uit leden en niet leden van de Gemeente heeft onderzocht welke andere bestemming van het gebouw kan worden gevonden.

Bij de ontwikkeling van onze plannen is rekening gehouden met het feit dat de Doopsgezinde kerk aan het Singel in Sneek een Rijksmonument is. Daarom zijn de uitgangspunten van de Monumentencommissie van Hus en Hiem en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed leidend. Evenzeer is rekening gehouden met de beleidskaders die de gemeente Súdwest Fryslân heeft gesteld.

In nauwe samenwerking met Friso Bouwgroep en architect Hofstra-Douma is een plan ontwikkeld dat voorziet in de realisatie van appartementen binnen in het kerkgebouw.

De leden van de Doopsgezinde Gemeente Sneek hebben in de ledenvergadering van 23 november j.l. dit plan besproken. Met een zeer grote meerderheid van stemmen is tijdens een goed bezochte vergadering besloten om het kerkgebouw, de aangrenzende Mennozaal en de grond in eigendom van de DG gemeente te verkopen aan Friso Bouwgroep.

De Doopsgezinde Gemeente zal blijvend gebruik maken van de Mennozaal voor haar diensten en bijeenkomsten.

In de komende periode zal Friso Bouwgroep de noodzakelijke voorwaarden ontwikkelen die nodig zijn om tot de realisatie van de inpandige woningen over te kunnen gaan.