Donker Substrates geeft Súdwest-Fryslân CO2-certificaat voor verwerken groenafval tot compost

SNEEK-Donker Substrates reikte gister het allereerste CO2-certificaat uit aan de gemeente Súdwest-Fryslân voor het recyclen van groenafval. In totaal sloeg Donker Substrates (onderdeel van Donker Groep) het afgelopen jaar 2.541 ton CO2 van de gemeente op. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van bijna 400 huishoudens. De opgeslagen CO2 komt beschikbaar als voedingsstof in de bodem.

Gemeente Súdwest-Fryslân levert groenafval aan bij Donker Substrates. Donker Substrates verwerkt dit tot Keurcompost. Dit is een kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan organische stof. Donker Substrates maakt hier vervolgens substraten en grondproducten van.

Certificaat

Esther Wierda-Kruiper (manager duurzaamheid en circulariteit bij Donker Groep) reikte het certificaat uit aan Hein Quarré (manager Schoon van de gemeente Súdwest-Fryslân). Quarré: “Wij zien afval als nieuwe grondstof, en het sluiten van deze natuurlijke kringloop past daar perfect in.” Wierda-Kruiper voegt toe: “Door groene reststromen te laten verwerken tot Keurcompost maakt de gemeente een duurzame keuze. Als je naar alle gangbare en nieuwe verwerkingsmethodes en toepassingsvormen kijkt, hebben we met deze keuze verreweg de minste CO 2 -uitstoot.” Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân is trots op dit resultaat. “Alle beetjes helpen en dit is een mooie stimulans voor lokale bedrijven. Ik hoop dat ze ons voorbeeld gaan volgen.”