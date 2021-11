Donker Groep neemt per 1 januari 2022 de activiteiten over van Hoveniersbedrijf Abelia te Nijmegen

SNEEK- Donker Groep is een landelijk werkend familiebedrijf van creatieve groendenkers en -doeners en werkt vanuit 24 locaties in Nederland en Belgie met 800 medewerkers, in het seizoen aangevuld met ZZP en uitzendkrachten. Het hoofdkwartier is gevestigd in Sneek.

Abelia is sinds 1956 actief in tuinaanleg en -onderhoud en richt zich met name op projectonderhoud bij bedrijven en is daarnaast ook al jaren leverancier voor Donker Groep voor wat betreft civiele werkzaamheden in de regio Arnhem/Nijmegen. Dit onderdeel, inclusief de handelsactiviteiten van bestratingsmateriaal, blijft bij de eigenaar Thieu Ament, die dit samen met zijn zoon Mels voortzet. De hoveniersactiviteiten en de zes groene vakmannen, worden bij Donker Groen ondergebracht. Op onze huidige locatie in Nijmegen, die wordt gehuurd van de (voormalig) eigenaar van Abelia, wordt een nieuw onderkomen gebouwd zodat we alle ruimte hebben voor verdere groei en ontwikkeling.

Thieu Ament: “Afscheid nemen is lastig, maar mooi dat onze verbinding blijft bestaan en dat onze vakmensen op een goede plek terechtkomen waar ook zij zich verder kunnen ontwikkelen”. Donker Groep is een landelijke top-3 speler met haar drie divisies: Donker Design, Donker Interieur en Donker Groen, innovatief en kerngezond en heeft ambitie om door te groeien vanuit duurzame groen-oplossingen.

Anja Kanters, algemeen directeur van Donker Groep: “Wij zijn erg blij met de overname van Abelia. We kennen elkaar al langer en de waarden en overtuigingen van een familiebedrijf zoals Abelia, zijn kenmerkend voor hoe we zijn en hoe we willen werken voor onze klanten, daarom past deze overname erg goed in onze groeiambitie. Het was onze wens om in Nijmegen ons klantennetwerk te verdichten en onze werkzaamheden uit te breiden en met deze overname is hier een versnelling in gekomen vanuit ons motto: landelijk werkzaam en regionaal sterk verankerd”.