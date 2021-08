SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

Groei, ontwikkeling, passie en vakmanschap. Dat zijn de kernwaarden van Donker Groep. Wat gaan de bezoekers van het Werkfestival daarvan zien? We vragen het aan Marian Andringa, medewerker personeelszaken. “Wij geloven in de kracht van groen. Een groene omgeving creëert namelijk ruimte, geeft energie en draagt bij aan een gezond en positief leven. Daarom wordt het steeds belangrijker om binnen- en buitenruimten duurzaam in te richten

Donker Groep realiseert groene en gezonde binnen- en buitenruimtes. We ontwerpen, realiseren en beheren deze belevingen vanuit gedrevenheid en vakmanschap. Wij willen laten zien dat Donker Groep persoonlijke ontwikkeling en werkplezier hoog in het vaandel heeft. Daarnaast willen we dat mensen kennismaken met onze divisies en een beeld hebben bij wat we als bedrijf doen!”

Wat is de reden dat Donker Groep meedoet aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân?

“Als bedrijf uit de regio een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt in de regio Sneek. Mensen kennis laten maken met ons mooie groenbedrijf. Daarnaast zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s! We hopen natuurlijk een aantal groene toppers te spreken die we kennis kunnen laten maken met ons groenbedrijf en wie weet kunnen we ze verwelkomen als collega’s.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Donker Groep sluit niemand uit. Natuurlijk zijn doorgewinterde vakmensen zeer welkom, maar we leiden ook graag zij-instromers op of zoeken passende werkzaamheden als je enige beperking hebt. En jeugd in opleiding, dus stagiaires, hebben bij ons een streepje voor. Donker Groep is niet zomaar een werkgever. Wij geloven in groei en ontwikkeling, in passie en vakmanschap.”