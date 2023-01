Doneren voor Nieuw Joods Monument Sneek

SNEEK-Naar aanleiding van mijn column op Omrop Fryslân over de funding voor het Nieuw Joods Monument in Sneek kreeg ik nogal wat verzoekjes om een bankrekeningnummer te plaatsen waarop mensen kunnen doneren.

Dat nummer is: NL 73 ABNA 01 16 62 77 78

Wie meer over het op te richten monument wil lezen, zie het laatste nummer van de papieren GrootSneek. Die is trouwens ook via de site digitaal te lezen!