Doneeractie voor afgebrande vrachtwagen Wouter Beitsma

SNEEK - Vrijdagmiddag is op de N356, de Centrale As, ter hoogte van Hurdegaryp een vrachtwagen van Beitsma Transport uit Sneek in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de cabine van de vrachtwagen. Door de politie werd de Centrale As richting Nijega afgesloten.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk, wel dat de cabine van de vrachtwagen als verloren kan worden beschouwd. Gelukkig kwam de chauffeur, Wouter Beitsma zelf, met de schrik vrij.

Voor Wouter Beitsma is dit een flinke financiële strop. Daarom is er een doneeractie gestart om Beitsma aan een vervangende truck te helpen, zodat hij snel de weg weer op kan. Dat velen het lot van Wouter aantrekken, is wel duidelijk, want na één dag is er al meer dan € 4.000,- gedoneerd.

Doneeractie truck Wouter Beitsma