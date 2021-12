Doneeractie truck Wouter Beitsma levert al bij 12.500 euro op

Aan deze actie is massaal gehoor gegeven. Inmiddels staan er zo'n 200 donaties op de teller en is er bijna 12.500 euro gedoneerd. Het doelbedrag van 10.000 euro is daarmee dus al ruimschoots overschreden. Nu al een prachtig bedrag en vast een geweldige steun in de rug voor Wouter. Hopelijk kan hij snel de weg weer op.

De doneeractie is overigens nog niet voorbij, deze loopt tot het einde van het jaar. Doneeractie Wouter Beitsma