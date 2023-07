Donderdagavond Actie voor behoud Antonius Ziekenhuis

Actie

Eerder al voerde de SP, die overigens niet in de raad van SWF zit, actie tegen de voorgenomen plannen. De SP voert ook donderdagavond weer actie. In een bericht laat de SP het volgende weten: “Donderdag 20 juli staan wij om 18.15 bij het gemeentehuis in Sneek. Hier zullen wij aan de Raadsleden laten horen dat ze zich hard moeten maken om het ziekenhuis te behouden. We hebben vast een motie mee, waar de Raadsleden gebruik van kunnen en mogen maken. Onze oproep wordt breed gedeeld, zowel binnen als buiten de partij. SAMENWERKEN is de boodschap. Samenwerken om ons ziekenhuis te behouden!

Het is nu aan ons, de inwoners van Súdwest-Fryslân e.o. om te laten zien waar we voor staan, ongeacht politieke voorkeur. Behoudt het ziekenhuis, zorg dat de zorg bereikbaar blijft en maak er geen zorgfabriek van.

In Heerenveen is afgelopen week de motie, waar de SP in voorop ging, om het ziekenhuis in Heerenveen te houden, met een ruime meerderheid aangenomen. Laten we hopen dat de Raadsleden van SWF dit overnemen.”