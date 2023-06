Donderdag tweede editie Sportcafé in Fries Scheepvaartmuseum

SNEEK- Voor wie komende donderdagavond wil genieten van een amusante talkshow op voetbalgebied valt met een bezoekje aan het Fries Scheepvaart Museum bij de tweede editie van het Sportcafé in de prijzen. Tijdens deze aflevering van ‘Kiek, su Sport Sneek’, gaat sportjournalist Peter van der Meeren dit keer met vermaarde voetbalveteranen in gesprek.

Diversiteit

Ten tonele verschijnen Loet Boot, Henk Douwsma, Jan Broersma en Gerard van Leeuwen uit het Sneker wereldje. Gelouterde namen waarbij een nadere introductie schijnbaar overbodig is. Tevens is voorzitter Aaldrik van Dalen van WPB tafelgast. Een mooie diversiteit aan gasten dus die smakelijk kunnen verhalen en sappige anekdotes uit de hoge hoed kunnen toveren.

Goede formule

Van der Meeren hoopt wederom op een grote publieke opkomst zoals bij de volleybalavond die door de goede formule uitstekend ontvangen werd. Op deze avond worden ook 5 vrijkaarten verloot voor de unieke wedstrijd op 24 juni tussen Sneek en Leeuwarden.

Kaarten slechts 5 euro

De zaal is nog niet uitverkocht voor 15 juni. Belangstellenden kunnen de kaarten van slechts 5 euro voor dit mooie Sneker sportcafé-event via www.friesscheepvaartmuseum.nl bestellen. Museumjaarkaarthouders mogen gratis naar binnen. Op 22 juni is er nog een pubquiz waarvoor men zich ook via de site kan opgeven.