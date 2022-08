Donderdag record aantal marktkramen op Boerenmarkt Woudsend

Aanstaande donderdag is het alweer de 7e (en laatste) markt op donderdag. Op de markt vindt u veel verse streekproducten en andere verrassende (cadeau)artikelen. Het is een markt met zowel etenswaren (food) als andere bijzondere artikelen (nonfood). De goed bezochte en vooral gezellige markt wordt gehouden in het centrum van Woudsend, vlak bij de passantenhaven, de supermarkt en het dorpshuis. De markt is van 11.00 tot 17.00 uur.

Het is tevens een leuk uitje voor het gezin. Op de markt kunt u namelijk ook terecht voor een ijsje, poffertjes of andere lekkernijen. Combineer uw bezoek aan de markt met een korte wandeling door het oude gedeelte van het dorp; ontdek de smalle steegjes, mooie straatjes, molens en kerken. Meer informatie: www.welkominwoudsend.nl/boerenmarkt