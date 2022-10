Donderdag 27 oktober 2022 Wereld Ergotherapie Dag

SNEEK- Op 27 oktober 2022 is het de dag waarop ergotherapie centraal staat. Jaarlijks organiseert World Federation of Ocupational Therapists de ‘Wereld Ergotherapie Dag’ en vertellen ergotherapeuten over hun vak. In dit artikel leest u over het vak ergotherapie, wie ergotherapie Friesland is en wat ergotherapie kan doen voor u.

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen van belang zijn, kan ergotherapie hen misschien verder helpen. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut is er voor iedereen: Voor kinderen die zich trager ontwikkelen, voor volwassenen met een burn-out en senioren met bijvoorbeeld een chronische ziekte. Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld mantelzorgers leren om voor hun naasten en zichzelf te zorgen. Daarnaast werkt een ergotherapeut samen met andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut.

Het verschil tussen een ergo –en fysiotherapeut

Maar wat is dan het verschil tussen ergotherapie en fysiotherapie? Fysiotherapie richt zich op spieropbouw, conditie en/of krachttraining, terwijl ergotherapie zich vooral richt op het zelf kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ergotherapie is erop gericht de zelfstandigheid te vergroten.

Ergotherapie Friesland

Ergotherapie Friesland is een netwerk van vrijgevestigde ergotherapeuten in de provincie Friesland. Het doel van ergotherapie Friesland is het verzorgen en bevorderen van kwalitatief hoogstaande ergotherapie. De ergotherapiepraktijken uit het netwerk zijn lokaal georiënteerd en kleinschalig, maar overlappen qua werkgebied en streven naar provinciale dekking.

Voor iedereen!

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van álle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je per kalenderjaar 10 uur ergotherapie vergoed krijgt. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan verzekeren sommige verzekeraars nog meer!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://ergotherapiefriesland.nl/#/