Donatie goederen aan JCI voor Oekraïne

JOURE - Sinds dinsdag 1 maart staat er in de Etos Joure een donatietafel voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Klanten kunnen producten van de tafel halen en deze afrekenen bij de kassa, waarna de goederen verzameld worden in dozen. Bij de Etos in Joure zijn ze dankbaar en blij met de grote hoeveelheid donaties.

"Ongelooflijk wat er al gedoneerd is, gehoopt maar nooit verwacht! Men komt massaal naar de winkel toe om te doneren", vertelt initiatiefneemster Elske de Boer. "Morgen brengen wij een container vol luiers, babyvoeding, maandverband, paracetamol, billendoekjes etc. naar het verzamelpunt van JCI aan 't Ges in Sneek. Wetend dat het op de juiste plek terecht komt. Wij gaan door met deze actie, hopend op nog een container vol. Via onze social media-kanalen is onze actie ook bekend gemaakt en te volgen".