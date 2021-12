Dokter Huismans haalt afscheidsstempeltje bij de burgemeester

SNEEK- Een grote afscheidsreceptie zit er voor dokter Sytse M. Huismans en zijn vrouw Hillechien door corona helaas niet in. Toch wilden zijn collega’s van de praktijk hem niet zomaar laten gaan en werd er een ludiek ‘Elfstedentocht-achtige’ afscheid voor de Sneker dokter georganiseerd. In een fraai versierde auto, met daarop de aankondiging dat de dokter met pensioen gaat, ging Huismans samen met z’n vrouw langs alle collega-huisdokters om er afscheid te nemen.

Op elk adres kreeg Huismans een stempeltje van zijn collega’s. Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân zette op het bordes van het Sneker stadhuis ook een stempeltje op de kaart van de dokter. Henk van der Veer las een speciaal voor deze gelegenheid geschreven ‘oade an Sytse Maarten’ voor. Uiteraard in de taal van de stad. De geste werd door dokter Huismans en zijn vrouw bijzonder op prijs gesteld, die vervolgens een plakkaat ‘functie elders’ toonde aan een 15-tal patiënten die ‘toevallig’ op gepaste afstand in de Marktstraat stonden.

