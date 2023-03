Dojo Súdwest begint op 5 april met Kyokushin jeugdkaratelessen in gymzaal Stadsfenne

SNEEK- Dojo Súdwest begint op woensdagmiddag 5 april 15.00-16.00u met Kyokushin jeugdkaratelessen in gymzaal Stadsfenneaan aan de Griend 24 in Sneek. Deze lessen zijn gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Het doel van deze lessen is om kinderen te helpen bij hun motorische ontwikkeling, het vergroten van hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van hun weerbaarheid. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan energiemanagement en het creëren van verbinding. De lessen worden verzorgd door zwarte banders Klaas Jansen en Peter Kool Smit, die beiden beschikken over een zeer ruime (internationale) karate-ervaring die ze graag met anderen willen delen.