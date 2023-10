Doelgroepenverordening woningbouw Súdwest-Fryslân mogelijk al vanaf november actief

SNEEK- Donderdag 23 november beslist de gemeenteraad over de nieuwe doelgroepenverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze verordening is opgesteld om de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen te stimuleren. Als de gemeenteraad positief besluit over de nieuwe verordening, kan de gemeente straks beter sturen op meer betaalbare woningen in nieuwbouwprojecten.

De gemeente liet eerder al weten bezig te zijn met de doelgroepenverordening. Aanleiding is om meer sturing te kunnen geven aan de woningopgave die er ligt bij met name starters en ouderen. Met de nieuwe verordening kan de gemeente per project aangeven hoeveel woningen in welke prijscategorie er gebouwd moeten worden. Daaraan hangen direct ook inkomensgrenzen voor huishoudens die hiervoor in aanmerking komen.

“De juiste woningen bouwen en die ook terecht laten komen bij de doelgroep, dat is waar we ons hard voor maken. Met de huidige bouwprijzen is het bouwen van betaalbare woningen al een uitdaging. En als het dan lukt om een aantal goedkopere woningen te bouwen, dan komt deze lang niet altijd bij de juiste mensen terecht. Daar willen we met deze verordening verandering in brengen”, licht wethouder Michel Rietman toe.

Woningbouwopgave prioriteit in Súdwest-Fryslân

Voor Súdwest-Fryslân is de woningbouwopgave een belangrijk item op de lokale agenda. Net als in veel andere gemeenten is het lastig voor bepaalde doelgroepen om aan een woning te komen. De gemeente zoekt op allerlei manieren mogelijkheden om betaalbare woningen te bouwen.

Naast deze doelgroepenverordening is ook de taskforce wonen daar een voorbeeld van. De taskforce is opgericht om enerzijds het woningbouwproces te versnellen. Anderzijds kijkt de taskforce ook naar mogelijkheden om meer betaalbare woningen te bouwen, bijvoorbeeld door creatieve woonconcepten of tijdelijke woonoplossingen.

Gemeenteraad besluit over toepassing doelgroepenverordening

Het college van Súdwest-Fryslân heeft de doelgroepenverordening voorgelegd aan de raad voor besluitvorming. De gemeenteraad neemt op 23 november een besluit over de nieuwe verordening. Bij een positief besluit wordt de doelgroepenverordening direct actief en deze kan dan in de nieuwbouwplannen gebruikt worden. De gemeenteraad neemt uiteindelijk ook altijd het besluit over de woningbouwplannen en zal dan ook in de toepassing van de doelgroepenverordening betrokken zijn.