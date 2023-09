Doek valt voor Big Bazar: bedrijf Friese ondernemer Jerke Kooistra failliet

SNEEK- Big Bazar is failliet verklaard. De rechtbank in Amsterdam heeft vanochtend het faillissement van de koopjeswinkel uitgesproken.

De winkelketen van Jerke Kooistra uit Damwoude zit al langer in de financiële problemen. Afgelopen week probeerden twee schuldeisers bij de rechter een deskundige aan te laten stellen. Die zou moeten bekijken hoe de financiële problemen bij het bedrijf moesten worden opgelost.

Het bedrijf had een geldinjectie van twee miljoen euro binnengehaald, waarvan de schulden zouden kunnen worden voldaan. De rechter was al van mening dat Big Bazar onvoldoende middelen had om aan de verplichtingen te voldoen en weigerde een schuldenexpert aan te wijzen.

Verschillende partijen klaagden de afgelopen tijd dat Big Bazar de rekeningen niet meer betaalde. Meerdere verhuurders van winkelpanden stapten naar de rechter.

In Fryslân heeft het bedrijf vijf vestigingen: Leeuwarden, Drachten, Bolsward, Sneek en Oosterwolde.

Tientallen miljoenen

Tussen 2020 en 2022 maakte het bedrijf alle jaren tussen de 13 en 17 miljoen euro verlies, al gebeurde dat ook deels in de coronacrisis.

Intussen zou de schuld tientallen miljoenen euro's zijn. Bij leveranciers en verhuurders zou het al zo'n 30 miljoen euro zijn en bij de Belastingdienst bijna 10 miljoen euro.

Bron: Omrop Fryslân