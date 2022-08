Doe mee aan de Tour de Logistiek

SNEEK- Steeds meer werkzoekenden ontdekken de kansen in de transport en de logistiek. Een sector die voor velen een mooie uitdaging biedt maar niet bij iedereen bekend is. Daarom wordt er dinsdag 13 september een ‘Tour de logistiek’ georganiseerd.

Werk in de ‘transport & logistiek’ is vaak onbekend terrein. Jammer, want werken in zowel teamverband als zelfstandig en waarbij je enerzijds fysiek aan de slag bent maar anderzijds ook zeker mentaal uitgedaagd wordt. De transportsector zorgt dagelijks voor de hele complexe goederenstroom in, naar en vanuit Nederland. Het mooiste is dat er geen dag gelijk is en het bij ieder bedrijf anders is. En natuurlijk… er veel vacatures naar werk waarin je kunt doorgroeien.

Toekomst in logistiek

Het opleidingstraject TOLO (toekomst in logistiek) is ruim twee jaar geleden gestart om hier meer bekendheid aan te geven en kandidaten goed op te leiden voor de sector. In 2020 is de eerste groep gestart met de BBL-opleiding tot logistiek medewerker in samenwerking met de ROC Friese Poort Sneek. De lesdagen worden gegeven bij transportbedrijf Hoekstra BV in Sneek om het zo praktisch mogelijk te houden. Het is een versnelde 1-jarige MBO-opleiding waarbij er 4 dagen wordt gewerkt en één dag per week les gevolgd.

Het werk (betaalde baan) gebeurt bij vele werkgevers in de regio Súdwest Fryslan zoals Veenstra Transport, Poiesz supermarkten DC, Steinfort glas, DHL, Kooiker logistiek, Rentex, Haarsma Foods, Zebra, Blom interieurs en Hoekstra BV zelf uiteraard. Verschillende functies daar kunnen uitgevoerd worden zoals crossdockmedewerker, hef- of reachtruckchauffeur, orderverzamelaar, expeditie medewerker, medewerker goederenontvangst en algemeen logistiek medewerker.

Chauffeursopleiding

In 2021 is naast deze logistieke opleiding binnen TOLO ook gestart met de chauffeursopleiding waar je binnen een half jaar alle benodigde papieren behaalt om aan de slag te gaan als vrachtwagenchauffeur. Het is een brede, praktische, tevens werken/leren-opleiding, waarin je één dag zowel theorie als de praktijk je eigen maakt en je naast alle verplichte certificaten ook extra vakken krijgt om zo goed mogelijk aan de slag te kunnen.

Inmiddels zijn er ruim 40 deelnemers geschoold door TOLO voor een toekomst in de transport en logistiek en start er binnenkort weer een nieuwe groep deelnemers voor de opleiding tot logistiek medewerker en tevens voor het werk als chauffeur. Voor beide groepen zijn nog enkele opleidingsplaatsen beschikbaar.

Mocht jij ook interesse hebben in een toekomst in de logistiek, ervaar het tijdens de Tour de logistiek op dinsdag 13 september 2022 vanuit Sneek! Aanmelden voor Tour de Logistiek kan via www.tolowerkt.nl/tour-de-logistiek/