Doe jij woensdag mee aan de actie voor Turkije en Syrië? Laat het ons weten

SNEEK - De aardbeving in Turkije en Syrië is één van de grootste natuurrampen in de geschiednis. Woensdag wordt er daarom een landelijke actiedag gehouden. Deze dag staat in het teken van het inzamelen van geld voor de vele slachtoffers van de aardbeving. Als jij meedoet aan de actie, dan horen wij dat graag. Stuur de plannen van jouw inzamelingsactie met je naam, woonplaats en telefoonnummer naar redactie@grootsneek.nl

Tienduizenden mensen zijn om het leven gekomen als gevolg van de ramp. Volgens de NOS is het dodental inmiddels opgelopen tot boven de 36.000 mensen. Daarnaast zitten nog veel mensen vast onder het puin. De reddingsactie loopt nu zo'n beetje op zijn eind omdat de kans op overlevenden erg klein is.

Er is al een hulpactie opgezet op Giro555.nl. Daarop is tot nu toe bijna 25 miljoen euro binnengekomen. De landelijke actiedag van aanstaande woensdag is bedoeld om geld in te zamelen voor onderdak, kleding, medische zorg en voedsel voor slachtoffers in de getroffen gebieden.