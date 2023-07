Doe je mee? Sneeker Tennis Toernooi

Schrijf je in vóór 26 augustus en doe mee aan dit historische toernooi waarin sportiviteit en plezier centraal staan. Mis deze kans niet om deel uit te maken van een prachtige Sneeker tennisweek. Natuurlijk hopen we dat de kampioenen van vorig jaar hun titel komen verdedigen. Het toernooi start op zondag 3 september.

Een paar historische feitjes

Het Sneeker Tennis Toernooi heeft een rijke geschiedenis en is een bron van prachtige herinneringen. Laten we eens terugkijken naar enkele bijzondere feiten uit het verleden:

De allereerste Sneeker Tennis Kampioenschappen vonden plaats in 1936;

Toen deden 5 verenigingen mee en dat waren NOMI, De Vliegende Bal, Shot, Rang en Boomerang;

Je in die jaren niet gevraagd werd als commissielid, maar botweg werd aangewezen om mee te werken aan de organisatie;

Het publiek genoot van de finales op speciaal aangesleepte banken;

De familieleden van de finalisten werden gebeld om te vragen wat voor prijs je wilde hebben als je kampioen zou worden!

Schrijf je in voor 26 augustus

Er wordt gespeeld op gravelbanen en smashcourt banen, op de tennisparken van NOMI en De Vliegende Bal in Sneek. Schrijf je nu in en doe mee aan dit historische toernooi waarin sportiviteit en plezier centraal staan. Mis deze kans niet om deel uit te maken van een prachtige Sneeker tennisweek. Natuurlijk hopen we dat de kampioenen van vorig jaar hun titel komen verdedigen. Deelname kan in de volgende categorieën:

Dames Enkel Dames Dubbel Dames Enkel 35+ Dames Dubbel 35+ Heren Enkel Heren Dubbel Heren Enkel 35+ Heren Dubbel 35+ Gemengd Dubbel Gemengd Dubbel 35+



Bij vragen of ideeën? sneekertt@outlook.nl