Dodenherdenking Kornwerderzand weer met publiek

Kornwerderzand-Jaarlijks wordt op 4 mei in het Kazemattenmuseum een dodenherdenking gehouden. Op deze bijzondere plek, waar in mei 1940 225 Nederlandse militairen 17.000 Duitsers wisten tegen te houden, wordt stilgestaan bij de slachtoffers van onder andere de Tweede Wereldoorlog.

Na de besloten herdenkingen van de twee voorgaande coronajaren is er nu weer publiek aanwezig bij de plechtigheid. Vertegenwoordigers van onder andere gemeente, provincie, krijgsmachtonderdelen en enkele basisscholen leggen kransen en bloemen.

Gedeputeerde Poepjes en wethouder Dam leggen namens de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân een krans. Ook de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en het Contact Oud Mariniers zijn vertegenwoordigd. Leerlingen van de CBS Johan Willem Friso uit Leeuwarden en CBS De Ark uit Makkum leggen bloemen bij de door de scholen geadopteerde monumenten. Het Zeekadettenkorps uit Harlingen legt bloemen bij het Marinemonument.

Kleinzoon kapitein Broers legt bloemen bij het monument

Guus Boers, kleinzoon van kapitein Boers, legt bloemen bij het monument ter nagedachtenis aan zijn grootvader. Kapitein Boers was in mei 1940 commandant van de stelling Kornwerderzand. Tijdens de oorlog ging hij in het verzet en werd door de Duitsers opgepakt en in 1942 in Oranienburg gefusilleerd.

De herdenking vindt plaats om 18.00 uur. Na het hijsen van de vlag halfstok houden voorzitter van het Kazemattenmuseum Kees Terwisscha van Scheltinga en ds. Harry Strubbe een toespraak. Na het spelen van de taptoe volgen twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna is de kranslegging. Ook voor het publiek is er gelegenheid bloemen te leggen.

Certificaten

Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid, om 17.00 uur, draagt Guus Boers een drietal certificaten van zijn opa over aan het museum. Vorig jaar werden deze certificaten gevonden op het adres waar kapitein Boers tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde. De huidige eigenaar vond de persoonlijke documenten tijdens het opruimen van de zolder voor een grote verbouwing. Het gaat om diploma’s van de militaire opleiding. De documenten zijn overgedragen aan de familie Boers, die ze nu overdraagt aan het Kazemattenmuseum. De opgerolde documenten, één ervan dateert van 1910, zijn erg broos en moesten daarom behandeld worden door een restaurateur alvorens ze konden worden uitgerold.

Het Kazemattenmuseum is bijzonder verheugd dat deze bijzondere vondst aan de collectie kan worden toegevoegd.