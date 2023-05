Dodenherdenking bij Tjalhuizum

Tjalhuizum- Tijdens de Nationale Herdenking herdenkt Nederland allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. Dat gebeurde gisteravond ook op vele plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân.