Dode man aan Molenkrite om het leven gekomen door misdrijf

De politie is 9 mei direct een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de man, een week later komen zijn met het nieuws dat de man door een misdrijf is overleden. De exacte toedracht is nog niet bekend.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden, de politie is opzoek naar getuigen. De zaak wordt behandeld in Opsporing verzocht, daarin wordt een man omschreven waarvan de politie denkt dat de man waardevolle informatie heeft. Verder roept de politie mensen op zich te melden als zij mogelijk iets gehoord of gezien hebben.