Documentaire 'Spelen met Vuur' over Sjinkie Knegt bij de NOS

BANTEGA - Op 29 januari zendt de NOS een documentaire uit over Sjinkie Knegt. De special over de 32-jarige shorttracker uit Bantega wordt vertoond in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking die op 4 februari van start gaan. Spelen waarvoor Knegt zich na een bijzondere periode toch wist te kwalificeren.

'Spelen met Vuur' begint op 10 januari 2019. De dag waarop Nederland wordt opgeschikt door het bericht dat shorttracker Sjinkie Knegt zeer ernstig is verbrand bij het aansteken van een houtkachel. Hij raakt daarbij levensgevaarlijk gewond en ondergaat verschillende huidtransplantaties aan beide benen. Zijn doel wordt deelnemen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking.

NOS-verslaggever Kees Jongkind en researcher Monique Tesselaar volgden Knegt de afgelopen drie jaar op de voet. Ze begonnen met filmen op het moment dat hij in het ziekenhuis lag. De documentaire geeft een unieke inkijk in het herstelproces van brandwondenpatiënt tot Olympiër. Door zijn wilskracht, positivisme en geloof in zichzelf bereikt Sjinkie Knegt het onmogelijke: hij gaat in februari voor Nederland van start in Peking.

De NOS-documentaire Sjinkie, Spelen met Vuur van de makers Kees Jongkind en Monique Tesselaar is zaterdag 29 januari om 22.40 uur te zien op NPO 1.

Bron: NOS.nl