Documentaire over ‘het vogeltje’ Reinier Paping

FRYSLAN - De afgelopen maanden is er door Friesche filmmakers Ramon Hoogerhuis en Evert Haagsma gewerkt aan een documentaire over de 90-jarige Reinier Paping. De schaatslegende overleed op maandag 20 december.

De naam Reinier Paping staat geschreven in de gedachten en dromen van een groot deel van de Nederlandse bevolking. Als winnaar van de beruchte Elfstedentocht van 1963 hoort hij bij de Nederlandse traditie en cultuur. “Iedereen kent hem als winnaar van, maar wie is Reinier nou echt? Welke momenten in zijn leven, hebben ervoor gezorgd dat hij uiteindelijk de beruchte Tocht ging schaatsen - en winnen - die de rest van zijn leven zou veranderen?”, daar zijn Hoogerhuis en Haagsma naar op zoek gegaan.

“Natuurlijk kende ik Reinier ook van de Elfstedentocht, maar nu we hem een tijdje hebben gevolgd, voelt het alsof ik hem nu pas echt goed ken”, aldus Ramon Hoogerhuis. “Het is dan ook heel gek en ontzettend jammer dat, terwijl wij in de afrondende fase zitten van de montage, Reinier zelf het eindresultaat niet meer kan zien”.

Documentaire

Paping wordt in de documentaire gevolgd tot aan het moment van het inschrijven van de Elfstedentocht. Zo brengt hij onder andere een bezoek aan het pensionaat Saint Louis in Amersfoort en de ijsbaan van Kollum waar hij voor het eerst een langebaanwedstrijd reed. Ook vertelt hij uitgebreid over de liefde van zijn leven, zijn gezin en zijn drang om vrij te willen zijn.

“Het was heel bijzonder en eervol om tijdens de laatste momenten van zijn leven aanwezig te zijn. Het is een dubbel gevoel om nu aan een documentaire te werken waarvan de hoofdpersoon er helaas niet meer is. Maar al met al wordt het een mooie herinnering voor zijn familie en de rest van Nederland”, vertelt Haagsma.

Het eindresultaat zal begin 2022 te zien zijn. Waar en wanneer wordt later bekend gemaakt. De trailer van de documentaire ‘Paping, zo vrij als een vogeltje’ is alvast te zien op www.reinierpaping.nl

Trailer: