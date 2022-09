Documentaire 'NYK' op NPO2 en Omrop Fryslân

SNEEK- Zaterdag 3 september om 15.30 uur wordt op NPO2 een portret uitgezonden van de Amsterdams-Friese dichter Nyk de Vries. Als schrijver en muzikant bedenkt hij steeds nieuwe vormen en werkt daarbij graag samen met andere artiesten. Als Dichter fan Fryslân maakte hij een achttal poëziefilms en deed o.a. een blokfluit-Elfstedentocht met het Cohda Kwartet. In de documentaire, gemaakt door filmer Herman Zeilstra, wordt Nyk gevolgd op zijn reis naar Kopenhagen waar hij optreedt met de Deense dichter Carsten René Nielsen. De film is op zondag 4 september om 17.00 uur te zien bij Omrop Fryslân en wordt vervolgens elk uur herhaald.

Veel van het werk van Nyk de Vries (Noardburgum, 1971) speelt zich af tegen de achtergrond van waar hij opgroeide, de Friese Wouden. Als student stortte hij zich met vuur op de muziek (The Amp en in de band van vriend Meindert Talma) en begon hij proza en poëzie te schrijven. Nyk de Vries woont in Amsterdam, zijn werk verschijnt zowel in het Fries als in het Nederlands. Zijn laatste roman ‘Renger’ is ook als hoorspel uitgebracht door de VPRO.

Samenwerken

Nyk houdt ervan samen te werken met anderen. In 2019 was dat met beeldend kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra in de voorstelling ‘Wâldman’, over de donkere keerzijde van het landschap van zijn jeugd. Met het Rotterdamse saxofoonkwartet Artvark maakte Nyk de voorstelling ‘Tagelyk’. Als Dichter van Fryslân maakte hij samen met filmer Herman Zeilstra acht poëziefilms. Eén daarvan is ‘Asman’ (Vuilnisman), ter ere van 150 jaar stadsreiniging Leeuwarden. ‘Asman’ is ook de titel van zijn laatste bundel.

In ‘NYK’ laat regisseur Zeilstra fragmenten van deze poëziefilms zien. Ook reist hij mee met de trein naar Kopenhagen, waar Nyk optreedt met de Deense dichter Carsten René Nielsen. Nyk gaat op ‘blokfluit-Elfstedentocht’ met het Cohda Kwartet, wat uitmondt in een fluwelen combinatie van houten instrumenten en poëzie. De film ‘NYK’ toont Nyk de Vries als een veelzijdig artiest, die met muziek en taal, en als de innemende persoonlijkheid die hij nu eenmaal is, het verhaal van zijn dichtersleven vertelt.

FryslânDOK: ‘NYK’ – portret van dichter Nyk de Vries

Zaterdag 3 september NPO2 15.30 uur (herhaling zondag 4 september om 13.30 uur)

Zondag 4 september Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)

FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.