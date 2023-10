Documentaire Aurora’s Sunrise van Inna Sahakyan in Filmhuis Sneek

Aurora Mardigianian is pas veertien jaar oud wanneer het grootste deel van haar familie wordt afgeslacht en ze zelf als slaaf wordt verkocht tijdens de Armeense genocide. Als ze eindelijk ontsnapt, vlucht ze naar de Verenigde Staten, waar ze al snel de aandacht trekt van Hollywood. In 1919 speelt ze de hoofdrol in de stille film Auctions of Souls, gebaseerd op haar eigen leven. De film werd een gigantisch succes en Aurora reist de hele wereld over om haar verhaal te vertellen.

Intussen gaan de moordpartijen in Armenië nog steeds door en wordt Aurora bijna verzwolgen door de traumatische herbelevingen. Aurora’s Sunrise is een aangrijpende animatiedocumentaire die een licht schijnt op de vaak vergeten Armeense genocide. De film is gebaseerd op Mardiganians memoires en regisseur Inna Sahakyan gebruikt ook archiefbeelden uit de lang verloren film uit 1919 om het onvergetelijke verhaal van Aurora te vertellen.