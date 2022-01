Doarpswurk organiseert webinar: Aan de slag met een Buurtmarkt!

RAERD - Het webinar dat Doarpswurk organiseert op donderdag 27 januari staat in het teken van het opzetten van een Buurtmarkt. Inwoners van dorpen kopen samen in bij lokale boeren en producenten, aangevuld met producten van de Bio-groothandel. Of met groenten uit de eigen Dorpstuin.

Van aardappels tot boter, er wordt heel wat voedsel lokaal geproduceerd in Fryslân, maar hoe krijg je al dat lekkers bij jou in het dorp? Heel gemakkelijk: door een Buurtmarkt te organiseren. Een groep van 20 inwoners is al genoeg om een initiatief te beginnen. De Buurtmarkt is een soort van ‘dorpswinkel’ gerund door vrijwilligers. Elke week bestellen de deelnemers van de Buurtmarkt hun producten. Op een vaste dag in de week kunnen de boodschappen dan, bijvoorbeeld in het dorpshuis, worden opgehaald.

Zo kun je de voormalige dorpswinkel in het dorp terughalen, de lokale economie stimuleren én je hebt minder vervoerskilometers, wat weer goed is voor het klimaat. Een Buurtmarkt gaat ook voedselverspilling tegen, doordat de Buurtmarkt alleen op bestelling werkt en er dus geen voedsel weggegooid hoeft te worden als het over de houdbaarheidsdatum is.

Aanmelden voor het webinar kan t/m 26 januari via de website van Doarpswurk (www.doarpswurk.frl).