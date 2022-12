Doarpskrite Makkum is na twee jaar weer terug met de voorstelling 'Brutsen iis!'

MAKKUM - De Doarpskrite Makkum is na twee jaar weer terug op de planken. Vlak voor de pandemie had de Doarpskrite Makkum alles klaar staan voor de voorstellingen van ‘Sherry Brandy’. Een meeslepend openlucht theater wat in mei 2020 uitgevoerd zou worden. Er waren al ruim 400 kaarten verkocht, toen vanwege corona de voorstellingen helaas uitgesteld moesten worden. En uitstel, werd afstel. De reden hiervoor mag duidelijk zijn.

Na een aantal versoepelingen waarin de vereniging weer begon met het uitzoeken van een nieuw toneelstuk, volgenden weer strengere maatregelen waardoor er meerdere keren opgestart werd, om vervolgens weer te moeten stoppen. Maar na twee jaar mag het nu dan toch weer zo zijn! De Doarpskrite Makkum mag weer een toneelstuk laten zien aan de Makkumers en ver daar buiten.

De keuze is gevallen op het stuk ‘Brutsen iis’. Het speelt zich allemaal af op het dek van de ‘Maria Stuart’. Een luxe cruiseschip met daarop vooral bejaarde mensen die alleen zijn. Een ieder heeft zo zijn eigen redenen om onderdeel uit maken van het comfortabele, drijvende, bejaardentehuis. Toch wordt er een boel gelachen en als het ijs eenmaal gebroken is, ligt er zelfs romantiek op de loer. Er worden gedronken, gelachen en gedanst. Maar achter de façade van het ‘dolce far niente’ verschuilt ook de tijdsgeest die ouder worden niet altijd even makkelijk laat verlopen. ‘Brutsen iis’ is een echte komedie, met veel humor maar ook aandoenlijke momenten.

De spelers zijn momenteel druk aan het repeteren om een prachtige voorstelling neer te zetten. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 14 januari 2023, dan start de voorverkoop in de bibliotheek van Makkum. Men is welkom tussen 10:00u en 12:00u.

De voorstellingen worden gegeven op:

Vrijdag 3 februari, aanvang 20:00u

Zaterdag 4 februari, aanvang 20:00u

Vrijdag 10 februari, aanvang 20:00u

Zaterdag 11 februari, aanvang 20:00u

Zondag 12 februari, aanvang 15:00u

Locatie: MFC Maggenheim Klipperstraat 21-a, 8754AT – Makkum