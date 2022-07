Doarpsfeest Aldegea e.o.

Op vrijdagavond 19.00 uur en zaterdagmiddag 14.30 uur is iedereen welkom om de optochtwagens te bewonderen. Buurtverenigingen, vriendenploegen etc. hebben weer ontzettend hun best gedaan om er iets moois van te maken. Thema voor de optocht is trouwens naar eigen inzicht in te vullen, hoeft dus niet met Expeditie te maken te hebben.

Ruurd Walinga

Op vrijdagmiddag 14.00 uur geeft Ruurd Walinga, in zijn geboorteplaats Aldegea, de première van zijn nieuwe theaterstuk ‘Ekspedysje Fryslân’. Zaterdag vanaf 16.00 uur is het matinee in de feesttent.