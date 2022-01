Doarpsbelang Top en Twel zet vraagtekens bij nieuw fietspad langs het Rasterhoffpark

Gemeente Súdwest-Fryslân wil het fietspad, dat nu langs de Lorentzstraat loopt, omleggen, zodat fietsers niet meer de lastige oversteek over de drukke rotonde N7 Sneek Oost/Afslag 22 hoeven te maken. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar maatregelen om het verkeer op deze rotonde vlotter te laten doorstromen.

Het nieuwe fietspad zou dan moeten komen aan de andere kant van de snelweg A7 langs het Rasterhoffpark en het Van der Valk-hotel. Veel inwoners vinden het geen fijn idee om straks langs het park en de grote parkeerplaats van het hotel te moeten fietsen, omdat dit blijkbaar veiliger is dan een drukke weg oversteken. Met name in het donker is het een stille, onveilige route voor fietsers, buiten de bebouwing met weinig tot geen ander verkeer.

Commissievergadering DSO

De FNP en enkele andere partijen hebben gevraagd de gemeenteraad te informeren over het verkeersonderzoek N7 Sneek Oost/Afslag 22. Dit onderzoek wordt dinsdag 18 januari door de raadscommissie DSO behandeld. Doarpsbelang Top en Twel gaat inspreken om de situatie voor de fietsers onder de aandacht te brengen.

Vergadering kommisje Doarp, Stêd en Omkriten 18-01-2022

Bron: Topentwelonline.nl