Divers cultureel programma Oudega, Idzega en Sandfirden

Overdag kan de Puolletocht gevolgd worden, een culturele wandel- of fietstocht door het landschap, van in totaal zo’n vijftien kilometer. Onderweg kom je muziek, kunst, dans, verhalen, eten en drinken en nog veel meer tegen. In de avond is de (reeds uitverkochte) voorstelling De Aldegeaster Skilderijen - een muzikale oade oan ús puollenlânskip. Hierin wordt het prestigieuze muziekstuk De Schilderijententoonstelling van de Russische componist Moessorgski in Frysktalige versie opgevoerd. Geniet van cultuur en landschap!

Bekijk het programma op: uitfestivalswf.nl/oudega