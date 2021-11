Dit zijn je opties voor een zakelijke autoverzekering

Je moet in dat geval wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo kun je voor een particuliere verzekering kiezen als je jouw bedrijfsauto voor minder dan 5000 kilometer per jaar voor ‘overig’ zakelijk gebruik inzet. Sommige ondernemers slagen hierin, maar dit geldt lang niet voor iedereen. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, zit er niets anders op dan jouw bedrijfsauto verzekeren met een zakelijke autoverzekering. Voor wat betreft het zakelijk verzekeren van jouw auto heb je tegenwoordig verschillende mogelijkheden. Om te voorkomen dat je de verkeerde keuze maakt, vertellen we je in deze tekst wat de opties voor een zakelijke autoverzekering zijn.



De verschillende dekkingen op een rijtje

Voordat je een zakelijke autoverzekering afsluit, moet je weten dat er verschillende dekkingen zijn. Je ­kunt jouw bedrijfsauto op drie verschillende manieren verzekeren: WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco. Deze termen doen niet bij iedere ondernemer een belletje rinkelen. Daarom zetten we ze hier voor jou op een rijtje.



1. WA

Iedere ondernemer die in een bedrijfsauto rijdt, moet dit voertuig minimaal verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dankzij deze verzekering ben je verzekerd voor schade aan anderen. Binnen de dekking valt overigens niet alleen materiële schade. Ook schade aan inzittenden wordt dankzij deze zakelijke autoverzekering vergoed door de verzekeraar.



2. WA + Beperkt Casco

Een WA-verzekering vergoedt geen schade aan jouw eigen auto. Wil je dit wel? Dan is WA + Beperkt Casco mogelijk iets voor jou. Binnen de dekking van deze zakelijke autoverzekering vallen namelijk ook ruitschade, schade door inbraak, diefstal en joyriding en schade door storm en hagel. Omdat de dekking van deze verzekering uitgebreider is, betaal je hier ook een hogere premie voor.



3. WA + Volledig Casco

WA + Volledig Casco is de laatste manier om jouw bedrijfsauto te verzekeren. Dit is de meest uitgebreide zakelijke autoverzekering die je af kunt sluiten. Vandaar dat hij in de volksmond ook wel bekend staat als allriskverzekering. Je bent niet alleen verzekerd voor de hierboven genoemde zaken. Ook schade aan jouw auto als gevolg van een botsing, slippartij en van de weg of te water raken valt binnen de dekking.



Aanvullende verzekeringen afsluiten

Niet iedere ondernemer is tevreden met één van de bovenstaande dekkingen. Geldt dit ook voor jou? Dan kun je jouw bedrijfsauto aanvullend verzekeren. Bij de meeste verzekeraars kun je verschillende aanvullende verzekeringen afsluiten naast een zakelijke autoverzekering. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een inzittendenverzekering. Hiermee verzeker je schade aan de bestuurder en passagiers en schade aan spullen in of op het voertuig als gevolg van een verkeersongeval. Daarnaast kun je bij de meeste verzekeraars ook nog een aanvullende verzekering afsluiten voor pechhulp in Nederland en/of het buitenland.



Vergeet niet om een vergelijking te maken

Wil je een verzekering auto afsluiten? Maak dan altijd eerst een vergelijking. Om het jezelf makkelijk te maken, gebruik je hier een vergelijkingssite voor. Je vult hier simpelweg jouw wensen in en de site geeft je binnen een paar tellen een overzicht met zakelijke autoverzekeringen. Grote voordeel hiervan is dat de premie er vaak direct bij weergeven wordt. Hierdoor zie je in een oogopslag hoeveel je betaalt voor een zakelijke autoverzekering. Staar je overigens niet blind op de premie. Een goedkope zakelijke autoverzekering is mooi, maar uiteindelijk is het belangrijker dat jouw bedrijfsauto goed verzekerd is. Betaal daarom liever iets meer, zodat je weet dat je de beste zakelijke autoverzekering afsluit.