Dit zijn de verschillende soorten Fitbit bandjes

Er zijn inmiddels meer dan tien verschillende modellen van de populaire fitbit, dus deze gadget is een echt blijvertje. Wat is een fitbit? En wat voor soort bandjes zijn er voor de fitbit?

Wat is een fitbit?

Een fitbit is een wearable. Dit staat voor een gadget die je kunt dragen (zoals een horloge). Het is als het ware een ‘slim horloge’. Hiermee kun je natuurlijk kijken hoe laat het is, maar een fitbit kan nog veel meer. De fitbit zelf is zegmaar het lcd-schermpje en deze zit aan je pols door middel van een fitbit bandje. Met een fitbit kun je naast kijken hoe laat het is ook de volgende dingen:

Het meten van je hartslag

Het tellen van het aantal stappen dat je zet op een dag

Het tellen van het aantal calorieën dat je tot je neemt per dag

Bijhouden hoeveel water je drinkt op een dag

Het bijhouden van je slaappatroon; hoe lang slaap je? En wanneer wordt je wakker?

Voor vrouwen: wanneer is je menstruatie?

Kortom, een erg handige gadget en het is ook niet zo vreemd dat fitbits razendpopulair zijn. Het digitale kastje ziet er ook nog eens stijlvol uit en het leuke is dat je verschillende bandjes aan de fitbit kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan een lederen bandje voor een sjieke aangelegenheid of een kleurrijk rubberen bandje voor wanneer je gaat sporten. De bandjes zijn eenvoudig te verwisselen en je kunt dus heerlijk combineren. Waar koop je nu fitbit bandjes? Dit kun je doen in een speciaalzaak, maar ook eenvoudig online bij bijvoorbeeld 123watches.nl. Er zijn verschillende soorten bandjes, dus er is voor ieder wat wil.

Welke verschillende soorten fitbit bandjes zijn er?

Zoals we al schreven is er ontiegelijk veel keus wanneer het op fitbit bandjes aankomt. Verschillende kleuren, maar ook zeker van verschillende materialen. Voor elke gelegenheid is er een geschikt fitbit bandje. Hieronder zetten we de verschillende soorten Fitbit bandjes op een rij:

Leren fitbit bandjes

Een van de meest populaire Fitbit bandjes zijn de leren bandjes. Hiermee geef je je Fitbit in een klap een sjieke, luxe uitstraling. Deze zijn er ook weer in verschillende kleuren. Denk aan lichtbruin, donkerbruin of een mooi zwart leren bandje. Ideaal voor wanneer je een sollicitatiegesprek hebt, indruk op iemand wilt maken of bijvoorbeeld naar de 50e trouwdag van je ouders gaat.

Metalen fitbit bandjes

Een ander type bandje wat zich ideaal leent voor sjieke aangelegenheden is het metalen fitbit bandjes. Deze kun je mooi laten matchen met eventuele armbanden, kettingen, oorbellen of andere sieraden. Denk aan kleuren als zilverkleurig, goudkleurig of bijvoorbeeld koperkleurig.

Rubberen fitbit bandjes

Bovenstaande bandjes zijn natuurlijk niet zo ideaal voor wanneer je gaat sporten. Hiervoor is een rubberen fitbit bandje ideaal. Deze zit strak om je pols, beweegt lekker mee wanneer je je hand of pols beweegt en is licht van gewicht. Het leuke is dat deze te krijgen zijn in alle kleuren van de regenboog.

Nylon fitbit bandjes

Ook het nylon bandje leent zich ideaal voor een sportieve activiteit. Bijkomend voordeel is dat deze fitbit bandjes ademend zijn. Een bezwete pols is dus geen probleem. Daarnaast zijn deze ook weer eenvoudig te wassen. Ook deze bandjes komen in veel verschillende kleuren en zelfs met leuke patroontjes erop.

Overige materialen



Bovenstaande bandjes zijn het meest populair. Daarnaast zijn er nog meer verschillende bandjes. Denk bijvoorbeeld aan fitbitbandjes van: katoen, siliconen en natuurlijk kunstleer!

Waarom meerdere bandjes in je bezit hebben?

Je zult nu misschien bij jezelf denken: ik heb aan 1 bandje toch wel genoeg? Dat klopt natuurlijk wel, maar tegenwoordig zijn de fitbit bandjes niet eens zo duur meer. Daarnaast is de fitbit een echt mode item. Door verschillende bandjes thuis te hebben liggen, kun je eindeloos combineren. Het verwisselen van de bandjes neemt nog geen minuut in beslag en zo heb je altijd een matchend bandje om. Want laten we eerlijk zijn, een fel roze bandje dragen op een begrafenis is natuurlijk niet zo leuk. Of wat denk je van een sjiek metalen bandje wanneer je de sportschool in gaat?

Kortom, keuze genoeg dus. De fitbit bandjes zijn er in verschillende kleuren en van verschillende materialen. De mogelijkheden zijn eindeloos: voor elke gelegenheid een bijpassend bandje!