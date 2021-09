Dit zijn de meest populaire online casino’s van Nederland

In ons land vind je immers relatief weinig fysieke casino’s, al kun je in de meeste grote steden wel een vestiging van Holland Casino vinden. Daarnaast zit er ook een verandering aan te komen in de goklandschap van Nederland waar veel spelers erg blij mee zijn. Het wordt binnenkort namelijk volkomen legaal om te gokken bij online casino’s. De kans is groot dat de onderstaande populaire exemplaren dan nog meer Nederlandse spelers krijgen.

Ignition

Ignition is het beste online casino als je Bitcoin als betaalmiddel wilt gebruiken. Het gebruik van Bitcoin in Ignition kan handig zijn, omdat je het altijd en overal kunt verzenden, en Ignition biedt gratis Bitcoin-opnames. Dit online casino biedt een breed scala aan spellen zodat je je niet snel zult vervelen. Je kunt je vaardigheden verbeteren in de live dealer-spellen van het online casino en vervolgens een videopokerspel proberen om het nog spannender te maken. Ignition heeft meer dan 200 gokautomaten als je gewoon op zoek bent naar een leuk spel om de tijd te doden.

Bovada

Bovada is het beste online casino als je van sportweddenschappen houdt. Je kunt Bovada gebruiken om je liefde voor sport te combineren met je liefde voor sportweddenschappen. Deze online casinosite gaat echter niet alleen over sportweddenschappen, je kunt Bovada ook gebruiken om online poker, online slots en zelfs live dealer casinospellen te spelen. Als je altijd onderweg bent, kan Bovada's mobiel wedden je helpen toegang te krijgen tot je favoriete spellen waar je ook bent. Bovendien biedt Bovada royale online casinobonussen aan klanten, het is zeker verstandig om hiervan gebruik te maken als je gaat spelen bij dit online casino.

888 Casino

888 Casino is een van de oudste en meest populaire online casino's in Nederland. Dit best beoordeelde online casino is genoteerd aan de London Stock Exchange, waardoor het voor spelers gemakkelijk is om te vertrouwen. Het internationaal bekende casino biedt een breed scala aan opties voor online bankieren, zoals PayPal, Neteller, Skrill, bankoverschrijvingen, creditcards en vele andere, zodat je elke betaalmethode kunt gebruiken die voor jou gemakkelijk toegankelijk is. Ze bieden ook een groot aantal casinobonussen die je kunnen motiveren om te spelen, zoals de Roulette Bonus, Bonus Frenzy, Jackpot Manic Monday Bonus, Pinch, Punch Bonus en vele andere.