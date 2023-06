Dit weekend werkzaamheden aan de rondweg Sneek

In april en mei is er in de weekenden al groot onderhoud aan de rondweg geweest. Daarbij is de weg voorzien van nieuw asfalt. Dit weekend was ingepland als reserveweekend in geval de werkzaamheden nog niet afgerond waren. Het verkeer in en rond Sneek dient dus nog even rekening te houden met omleidingsroutes en oponthoud.