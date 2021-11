Dit najaar de allerlaatste concerten van de Nederlandse Bach Academie

SNEEK- Na 10 jaar vol toewijding van de dirigent, enthousiaste koorleden, ijverige muzikanten en bevlogen solisten en meer, komt er dit jaar een eind aan de concerten van de Nederlandse Bach Academie. Vanwege de coronacrisis konden de vele activiteiten die gepland waren jammer genoeg niet doorgaan. Deze situatie en de onzekerheid waar het de komende jaren betreft, heeft het besluit om de activiteiten van de NBA te beëindigen extra kracht bijgezet. Om passend afscheid te nemen van de concerten en de bezoekers, volgen er dit najaar twee daverende slotconcerten. In Leeuwarden op 13 november in de Grote Kerk en in Assen op 14 november in De Nieuwe Kolk.

Op het programma staan het Utrecht Te Deum & Jubilate van Händel en het Requiem van Fauré, onder begeleiding van Hoite Pruiksma als dirigent en Hanneke Wierenga en Hans Rijkmans als concertmeester. Het eerste stuk voor de pauze wordt uitgevoerd door het kleinkoor en barokorkest van de NBA. De solopartijen van dit Utrecht Te Deum & Jubilate worden gezongen door de sopranen Eline Jongsma en Sophia Faltas, Eske Tibben (alt), Jeroen Helder (tenor) en Ben Brunt (bas). Het Requiem wordt uitgevoerd door het grootkoor en symfonisch orkest van de NBA. De solopartijen uit dit stuk zullen gezongen worden door Ben Brunt (bas) en Sophia Faltas (sopraan).

Utrecht Te Deum & Jubilate van Händel

Utrecht Te Deum & Jubilate is de algemene naam voor een heilige koorcompositie in twee delen, geschreven door George Frideric Händel ter ere van het Verdrag van Utrecht, dat de Vrede van Utrecht in 1713 vestigde en de Spaanse Successieoorlog beëindigde. Queen Anne van Groot-Brittannië was zo tevreden over de vredesbesprekingen, dat zij G.F. Händel de opdracht gaf tot het componeren van Utrecht Te Deum en Utrecht Te Jubilate. Händel voltooide de stukken in januari 1713, enkele maanden voor het tekenen van de vrede op 11 april. De eerste uitvoering vond plaats op 7 juli 1713 in St Paul’s Cathedral in Londen. Toch was de Vrede van Utrecht voor heel Europa bijzonder belangrijk: ze garandeert dat er een kwarteeuw geen oorlogen werden gevoerd - een ongekend feit in de Europese geschiedenis tot dan toe. De Vrede van Utrecht mag ons als Nederland dan wel niets hebben opgeleverd, we hielden er in elk geval Händels meeslepende stuk aan over. Muziek kent geen grenzen. Het is Händel op zijn best.

Requiem van Fauré

"Een heel menselijk gevoel van hoop in eeuwige rust." Zo omschreef de Franse componist Gabriel Fauré (1845-1924) zijn Requiem. Waar de meeste requiems verdoemenis en rouw verklanken, heeft Fauré juist een requiem vol hoop gecomponeerd. Maar dat ging niet vanzelf: het was een proces dat wel 23 jaar zou duren. Maar bovenal had Fauré een heel andere visie op de dood dan in deze requiems te horen was. "Een gelukkige bevrijding, een streven naar geluk hierboven in plaats van een pijnlijke ervaring," zo beschouwde Fauré het sterven. En dat uitte hij in de hoopvolle en ingetogen klanken van zijn Requiem: "Mijn Requiem is zachtmoedig van temperament, zoals ikzelf," zei hij erover. Een requiem passend bij de laatste concerten van de Nederlandse Bach Academie.

Informatieconcerten

13 november - Grote Kerk Leeuwarden (20.00 – 22.00) Kaarten via www.nederlandsebachacademie.nl of info@nederlandsebachacademie.nl. Prijzen: Volwassenen: € 21. Jongeren tot 18 jaar en studenten: € 11. Prijzen zijn incl. garderobe en pauzedrankje.

14 november - De Nieuwe Kolk Assen (15.30 – 17.30) Reserveren bij De Nieuwe Kolk Assen: https://www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/nederlandsebach-academie-2/ Ticketprijs: volwassenen: € 22. Jongeren tot 18 jaar en studenten: € 12 euro. Prijzen zijn incl. garderobe en pauzedrankje.