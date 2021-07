Dit moet je weten over een egaline vloer

Zo kun je bijvoorbeeld voor één van de verschillende gietvloeren kiezen. Daarnaast is het natuurlijk ook nog altijd mogelijk om een hardhouten vloer aan te schaffen of om juist een vloer van laminaat te plaatsen in je woning. Ook een egaline vloer is vaak een goede optie. Meestal wordt dit gebruikt om een bestaande vloer, zoals een gietvloer, te egaliseren. Hiermee wordt de vloer voorbereid voor de afwerking met de gewenste vloerbedekking. Bovendien zorgt het ervoor dat de vloer goed vlak is en geen oneffenheden bevat. In dit artikel kun je meer lezen voer de egaline vloer.

Wat zijn de voordleen van een egaline vloer?

Het is dus mogelijk om een vloer te egaliseren met behulp van egaline, wat een soort vloeibaar cement is. Het bestaat namelijk uit een mengsel van zowel cement als kunsthars. In sommige gevallen is het echt noodzakelijk om dit aan te brengen op de vloer voor een goed resultaat. Een egaline vloer heeft dan ook diverse voordelen. Zo zorgt het er bijvoorbeeld voor dat de ondergrond vlak en egaal is, dus de afgewerkte vloer zal goed en mooi recht liggen. Daarnaast zal de ondergrond door egaline ook geen oneffenheden bevatten, terwijl het ook flexibel en sterker wordt. De vloer zal daardoor niet snel barsten of scheuren. Daarnaast heb je geen onderhoud aan egaline en beschermt het de vloerbedekking.

Op welke ondergrond kan egaline aangebracht worden?

Een egaline vloer kan op diverse ondergronden aangebracht worden. Denk bijvoorbeeld aan een betonvloer, maar ook een vloer van hout of een bestaande tegelvloer kan behandeld worden met egaline. Bij andere ondergronden is dit ook mogelijk, al moeten ze wel stabiel zijn en geen vloeistof doorlaten. Het is daarnaast ook echt van belang dat de ondergrond vlak is, waarbij het niet uitmaakt van welk materiaal de ondergrond gemaakt is. Vloeren met een verloop kunnen namelijk beslist niet behandeld worden met egaline. Dit komt doordat dit soort cement dan gaat uitlopen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Als dit het geval is dan zal er gebruik moeten worden gemaakt van een ander egaliserend product.

Kun je egaline zelf aanbrengen of moet je dit laten doen door een specialist?

Als jij je bestaande vloer in je huis wilt of moet egaliseren dan moet je een keuze maken. Je kunt er namelijk voor kiezen om zelf een laag egaline aan te brengen, maar je kunt dit ook laten doen door een specialist. Alhoewel deze laatste optie natuurlijk meer geld kost, is het over het algemeen wel beter. Dit komt doordat het aanbrengen van de egaline op de vloer nogal wat zorgvuldigheid vereist. Desondanks is het op zich niet extreem lastig, maar als je garantie wilt over een succesvolle aanbrenging van de egaline dan kun je toch beter kiezen voor het inhuren van een bedrijf. De egaline vloer zal dan snel en goed aangebracht worden op een vakkundige manier, waarvoor jij niets hoeft te doen.