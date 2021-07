Dit jaar geen publiek tijdens SKS skûtsjesilen

SNEEK-Het SKS-kampioenschap skûtsjesilen vindt dit jaar in een aangepaste vorm plaats. De leden van de SKS zijn dit donderdag tijdens een ingelaste ledenvergadering in de Driuwpôlle in Woudsend overeengekomen. Het kampioenschap wordt gehouden van maandag 26 juli tot en met vrijdag 6 augustus. Deze keer start de wedstrijdenreeks op De Veenhoop en eindigt op de Snitser Mar.

De SKS acht het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om publiek toe te laten bij de wedstrijden op de wal en het water. Daarom ligt de nadruk van het kampioenschap op de sportieve strijd van de skûtsjes op het water.

De huidige coronamaatregelen staan niet toe dat er in de plaatsen waar de vloot neerstrijkt festiviteiten zijn. In overleg met de schippers is besloten om zo weinig mogelijk bijeen te komen. De wedstrijd bij Grou en Langwar komen te vervallen en er is ook geen loting in de tent op het Halbertsmaplein in Grou.

De wedstrijden bij Lemmer worden niet in de baai gezeild maar op het IJsselmeer. Bij Stavoren wordt ook uitgeweken naar een noordelijke baan boven de stad die vanaf de dijk moeilijk is te volgen. De wedstrijden zullen uitgebreid door Omrop Fryslân in beeld worden gebracht. Fans van het skûtsjesilen zeilen zo bijna mee aan boord en hoeven niets van de wedstrijden te missen.

Ook Omroep Max bereidt uitzendingen voor. De wedstrijden kunnen zoals elk jaar virtueel via track & trace worden gevolgd.

Via de website van de SKS kan iedereen zich op het YouTube-kanaal abonneren en zo nauwgezet de slagen van de schippers volgen. In de komende weken tot aan de start van het SKS-kampioenschap wordt regelmatig gecommuniceerd over de gevolgen van deze aanpassingen. De SKS wijst er tevens op dat een en ander afhankelijk blijft van de ontwikkelingen van het coronavirus.