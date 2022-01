Dit is waarom verslavingsklinieken in het buitenland een goed idee zijn

INGERZONDEN - Je kunt ervoor kiezen om niet in Nederland af te kicken, maar ergens in het buitenland.

Door dit te doen en je helemaal vrij te maken van de dagelijkse realiteit hier in ons land, vind je rust en een betere kijk op hoe de zaken ervoor staan. Je wordt even uit je vicieuze cirkel gehaald en dat kan je heel veel goed doen. Verslavingsklinieken in het buitenland zijn Nederlandse klinieken die over eigen faciliteiten beschikken. Er wordt samengewerkt met de lokale partijen en dit maakt het tot een mooi geheel om je goed te kunnen helpen. De voertaal is Engels dus het is wel belangrijk dat je die taal machtig bent. In sommige klinieken spreekt men wel Nederlands dus als je Engels niet goed beheerst kun je ook daarvoor kiezen.

Waar kan je terecht en hoe werkt het?

In Zuid-Afrika en Thailand kan je een plekje boeken. Hou je het liever wat in de buurt dan kun je ook naar een verslavingskliniek in Schotland, Spanje of Portugal. De klinieken bevinden zich op zeer mooie plekken waar je alle rust vindt die je nodig hebt.

Nadat je in Nederland hulp hebt gezocht en je een intakegesprek hebt gehad, kun je ervoor kiezen om een kliniek in het buitenland te kiezen om af te kicken. Je wordt op de plaats van bestemming opgehaald en afgezet bij de afkickkliniek waar je wordt ontvangen door gespecialiseerd personeel.

De duur van de opname is voor iedereen verschillend en hangt af van je persoonlijke situatie. Wel kun je rekenen op een verblijf van minimaal vier weken.

Werkwijze afkicken

De eerste stap is detox, je lichaam moet ontgiften. Je krijgt dan te maken met ontwenningsverschijnselen. Bij deze periode word je bijgestaan door medisch personeel en goed in de gaten gehouden. Na het ontgiften wordt er gewerkt aan je herstel.

Je wordt lekker beziggehouden in een afkickkliniek. Je hebt meerdere sessies therapie. Deze kunnen in groepsverband zijn maar natuurlijk krijg je ook individuele therapie. Er zijn meerdere sessies per dag. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en samenzijn met je lotgenoten. Je kunt deelnemen aan uitstapjes en je kunt lekker sporten als je daar zin in hebt.

Regelmaat en goed eten samen met lichamelijk hygiëne zijn dingen die je op gezette tijden doet. Het eten is lekker en gezond. Zo helpt voeding, bewegen en regelmaat je een nieuwe levensstijl aan te leren. Ook ga je leren om op tijd te slapen. Je krijgt soms een eigen kamer maar meestal deel je een kamer met een andere gast. Wil je echt een eigen kamer dan moet je dit uitzoeken voordat je een intakegesprek aangaat met een kliniek.

De nazorg

Natuurlijk is er nazorg nodig. Je hebt weer nieuwe toekomstplannen gemaakt. Die moet je vasthouden. Jij bent veranderd maar je omgeving niet. Je zal soms sterk in je schoenen moeten staan en beslissingen moeten nemen om jouw nieuwe leven niet laten ontregelen. Er zal regelmatige ondersteuning zijn, net zo lang als jij nodig hebt! Meer informatie over Afkickkliniek Info vind je hier.