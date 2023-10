Dit is het verschil tussen een DHI haartransplantatie en FUE haartransplantatie

INGEZONDEN - Haartransplantatie is een effectieve manier en populaire oplossing voor mensen die kampen met haarverlies en hun zelfvertrouwen willen herwinnen.

Binnen de wereld van haartransplantaties zijn er verschillende methoden en technieken beschikbaar, maar twee van de meest vooraanstaande zijn de Direct Hair Implantation (dhi) en Folliculaire Unit Extractie (fue). Ben je benieuwd welke optie het beste bij jou past? In deze blog zullen we de voor- en nadelen van elk van deze methoden bespreken. Zo ben je beter geïnformeerd en kun je ook beslissen welke optie het beste bij jou past!

Direct Hair Implantation

Dhi is een moderne haartransplantatiemethode die gebruik maakt van een speciale pen genaamd de Choi Implanter Pen. Deze pen maakt het mogelijk om haarzakjes direct in de ontvangstgebieden van je hoofdhuid in te brengen, zonder dat er eerst incisies gemaakt moeten worden. Dit zijn de kenmerken en voordelen van een dhi haartransplantatie:

Minimaal invasief: Dhi is een minimaal invasieve techniek, wat betekent dat er geen grote incisies of hechtingen nodig zijn. Dit leidt tot minder littekenvorming en een sneller herstel.

Directe implantatie: De haarzakjes worden direct geïmplanteerd, wat resulteert in een hogere overlevingskans van de getransplanteerde haren en een natuurlijk ogende haarlijn.

Geschikt voor kleine behandelingen: Dhi is vooral geschikt voor kleine haartransplantaties, zoals het opvullen van inhammen of het verbeteren van de wenkbrauwen.

Er zit wel een nadeel aan Dhi. Het is namelijk duurder dan andere haartransplantatiemethoden vanwege de gespecialiseerde apparatuur en technologie die wordt gebruikt.

Folliculaire Unit Extractie

Fue is een andere populaire methode voor haartransplantaties en wordt vaak gebruikt voor grotere haarbehandelingen. Bij een fue haartransplanstatie worden individuele haarzakjes uit het donorgebied (meestal de achterkant van je hoofd) geoogst en vervolgens geïmplanteerd in de ontvangst gebieden. Dit zijn de kenmerken en voordelen van een fue haartransplantatie:

Geen littekens: Fue laat kleine, bijna onzichtbare littekens achter, omdat er geen lange incisies worden gemaakt.

Geschikt voor grotere behandelingen: Fue is zeer geschikt voor grotere transplantaties waarbij duizenden haarzakjes nodig zijn.

Veelzijdigheid: Fue wordt gebruikt voor haartransplantaties op verschillende delen van het lichaam, zoals de baard, wenkbrauwen en borst.

Ook bij een fue behandeling zitten er nadelen. De haarzakjes worden één voor één geoogst, daarom heeft fue een langere procedure tijd dan andere methoden. Daarnaast zijn de kosten van een fue behandeling erg verschillend. Ze kunnen een prijzige optie zijn, vooral als het gaat om grotere haartransplantaties.

Het is belangrijk om te onthouden dat de keuze tussen dhi en fue afhangt van je specifieke behoeften, de omvang van de transplantatie en je budget. Een consultatie met een ervaren haartransplantatiespecialist zal je helpen de juiste beslissing te nemen op basis van je individuele situatie.

Ongeacht de methode die je kiest, biedt haartransplantatie de mogelijkheid om je zelfvertrouwen te herstellen en weer te genieten van een volle haardos.