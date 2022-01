Dit is het effect van een detox sapkuur

Met een biologische sapkuur helpt je het immuunsysteem en de complete vitaliteit. De biologische sapkuren hebben gezonde voedingsstoffen.

Detox sapkuur voor de ondersteuning van de gezondheid

Wanneer het lichaam zijn natuurlijke functies uitvoert kan de Detox sapkuur ondersteunen. Je kunt het vergelijken met de filter van je auto reinigen. Je wilt per slot van rekening dat je lichaam optimaal presenteert. De filters van je lichaam hebben een schoonmaakbeurt nodig en daar is de sapkuur mee te vergelijken. Omdat de spijsvertering en de lever een belangrijke rol spelen bij het afvoeren van de gifstoffen dragen de sapvasten hier aan bij.

Loslaten van ongezonde gewoontes

Door de sapvasten krijg je meer energie en een schoon gevoel. Wanneer je de sapkuur doet is het erg verstandig om te stoppen met ongezonde gewoontes zoals roken, drinken, koffie drinken en ongezond eten. Het reinigen gaat daardoor een stuk gemakkelijker en komen er minder giftige stoffen in je systeem.

Tijdens de detoxkuur lichaam en geest ondersteunen

Ook al leef je al jaren supergezond is het nooit verkeerd om je lichaam af en toe eens te resetten. De detox sapkuur is biologisch waardoor je ook alleen maar goede voedingsstoffen binnen krijgt. Verder is het verstandig om ook te zorgen voor voldoende rust en ontspanning als je de sapkuur doet. Daardoor is de sapkuur juist een ondersteuning van je lichaam en geest. Wanneer je de sapkuur gebruikt ben je verzekerd van vitaminen, mineralen en microvoedingsstoffen.

De detox kuur

Met een detox kuur weet je dat je lichaam tot rust komt en ook weer oplaad. Met een detox kuur kan je ook eenvoudig overgaan op een andere levensstijl. Bij elk sap kuurtjes zitten shotjes die een steuntje in de rug zijn voor de gezondheid. Wanneer je wat variaties wilt kan je ook gaan voor een biologische groentesoep of een kruidenthee.

Thuis sapvasten en het gemak er van

Wanneer je een detox kuur van één dag doet ondersteunt dit al je gezondheid. Het effect van de detox kuur is wel sterker wanneer je het voor meerdere dagen zou doen. Wanneer je nog geen ervaring hebt met detoxen dan is het verstandig om sapvasten langzaam aan op te bouwen. Het lichaam moet eerst wennen aan de detox kuur met de groentesapjes. Alle detox kuren zijn voorzien van een handleiding die heel uitgebreid is. Wanneer je de instructies opvolgt kan eventuele bijwerkingen voorkomen die er bij het detoxen kunnen vertonen. Je kunt nu rustig een sapkuur proberen. Wanneer er vragen zijn kan er telefonische hulp geboden worden.

Wat bevat een detox kuur

Een detox kuur is 100% biologisch en bevat een aantal dingen:

· Het heeft verschillende biologische groentesappen

· Extra geconcentreerde shotjes

· Verschillende biologische groentesoepen

· Biologische kruidenthee

· Biologisch kurkuma- en gember sap

· Uitleg voor de voorbereiding

· 2 detox menu’s en 50 recepten

Het gembershotje

Het gembershotje is met verse gember uit de slowjuicer. Doordat er veel vitamine A en C in zit, is het een echte topper om het immuunsysteem te ondersteunen. Het gembershotje wordt verrijkt met citroengras, kaneel, ginseng en sinaasappel. Kortom dit is dus een rijke bron aan vitaminen, mineralen en antioxidanten. In feite is het gember shotje een krachtpatser in een klein potje.

Wat maakt een gember shot gezond

Het gember shotje is klein maar barst wel van de vitaminen, mineralen en antioxidanten. Het immuunsysteem wordt ondersteund door de ruime hoeveelheden aan Vitamine A en C en koper. Juist daardoor krijg je meer weerstand. Omdat de Vitamine C, mineralen, koper en mangaan een functie hebben als antioxidant beschermt het nog meer tegen invloeden van buitenaf. Wanneer je dit Gembershot op de nuchtere maag drinkt heb je geen koffie meer nodig.