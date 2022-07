Distributiecentrum Poiesz Supermarkten nog steeds geblokkeerd

SNEEK- Het distributiecentrum van Poiesz Supermarkten in Sneek is sinds vanmorgen geblokkeerd door trekkers en vrachtauto’s. Hoelang de blokkade gaat duren konden de aanwezige boeren niet vertellen.

Tientallen boeren en sympathisanten staan en zitten in de buur van het distributiecentrum. Sommigen in stoeltjes aan campingtafeltjes, waar ze met elkaar rustig afwachten. Ondertussen wordt er volop gediscussieerd.

Een vaak terugkerend onderwerp is de aanstelling van Johan Remkes als bemiddelaar. De actievoerders in Sneek zijn op z’n zachts razend dat juist VVD’er Remkes naar voren geschoven wordt. “Hoe krijse se it yn ’e harses om in VVD’er hjirfoar te benaderjen. En dan wol hij pas heal augustus útein sette mei de petearen. De boel stiet no yn’e fik! En wêrom komt Rutte sels net? Waardeloas dit. Se meitsje ús allinne mar gek.”

Op de zeepkist

Sjirk de Vries uit Akkrum sprak vanaf ‘de zeepkist’ de boeren toe : “Se bin’ totaal fan’te padje los! En dêr mutte we wat oan dwaan. We mutte lokale produkten keapje!” En verder ging hij met een emotioneel betoog om ‘de boeren in hert ûnder de riem te stekken!’

De sfeer is verder gemoedelijk, aan het begin van de straat ligt een zwarte baal kuil. Veel Friese vlaggen hangen met de ‘pompeblêden’ ondersteboven. Een stil protest.

Enkele politieauto’s staan op afstand en houden de blokkade in de gaten.