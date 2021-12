Disney-klassieker Beauty and the Beast jr. nieuwe musical van MUZT

SNEEK - MUZT Musicalopleiding staat in april 2022 op de planken van Theater Sneek met Beauty and the Beast jr. De ruim zestig leerlingen gaan de wereldberoemde Disney-klassieker uitvoeren volgens de vertaling van Martine Bijl.

Traditiegetrouw wisten de jonge acteurs maandenlang niet wat de nieuwe MUZT-musical zou gaan worden. Musicalsterren Stanley Burleson en Marcel Visscher, die zelf schitterden in Beauty and the Beast, onthulden zaterdag 18 december de nieuwe MUZT-musical via een speciale videoboodschap aan de MUZTers. De voorstellingen zijn op 8, 9, 10, 15, 16 en 17 april.

Het verhaal

Belle, een mooi, jong en onafhankelijk meisje, wordt gevangen genomen door een beest in zijn kasteel. Ondanks een beangstigend gevoel van onzekerheid over wat haar te wachten staat, raakt ze bevriend met Lumière, Tickens, Mevr. Pot en de rest van het betoverde personeel. In het kasteel leert Belle verder te kijken dan de afschuwelijke buitenkant van het beest en ontdekt ze de vriendelijke ziel van een prins die binnen in hem schuilt.

De musical is gebaseerd op de succesvolle animatiefilm van Walt Disney Pictures uit 1991. In 2017 kwam Disney met een live actionversie, met de Britse actrice Emma Watson (Hermelien in de Harry Potter-films) in de hoofdrol. De musical zit vol met aanstekelijke liedjes. 'Kom erin' (Be Our Guest), 'Meisje en het Beest' (Beauty and the Beast), 'Belle' en andere hits komen voorbij in de vrolijke familievoorstelling van MUZT.

Videoboodschap

De MUZT-leerlingen werden zaterdagochtend in Theater Sneek door artistiek leider Iréne Martin en het docententeam verrast met de videoboodschap van Stanley Burleson en Marcel Visscher. Burleson speelde van 2005 tot en met 2007 het beest in Beauty in the Beast. Visscher was in 2015 de knappe en jaloerse Gaston, die een oogje heeft op Belle. De MUZTers beginnen in januari met de scriptlezingen, daarna volgen de repetities. Een groot team van vrijwilligers gaat aan de slag met de kostuums, decors en rekwisieten. Beauty and the Beast jr. wordt de vijftiende MUZT-musical.

MUZT Musicalopleiding

MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium voor Fries talent tussen de 13 en 18 jaar oud. De vierjarige opleiding vormt een springplank naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied, zoals musical, muziektheater en kleinkunst. Meerdere MUZTers deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren.

Ieder jaar staat MUZT met een musical in Theater Sneek. In 2019 trok Shrek de Musical acht volle zalen en brak daarmee een bezoekersrecord voor Theater Sneek. De Leeuwarder Courant gaf deze voorstelling de maximale score van vijf sterren. MUZT was ook meerdere keren genomineerd bij de Amateur Musical Awards. De leerlingen doen naast de grote productie ook op andere manieren veel ervaring op, zoals bij excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen van gastdocenten. Accent Automatisering is hoofdsponsor van MUZT Musicalopleiding.