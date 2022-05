Dirk Vroling verdiend winnaar driebanden

De spelers met een ’hoge handicap’ waren dit keer niet aanwezig. Zo ook te zien in de eregalerij waar de latere winnaar 2 van de 3 partijen op naam heeft. De strijdlust was wel degelijk aanwezig en qua tijdschema verliep het toernooi prima waardoor we mooi op tijd met de laatste 8 de knock-out ronde konden starten. Dank voor de spelers die zijn gebleven om te schrijven bij deze wedstrijden. Bij de nummers 1, 2 en 3 van de voorronden stonden deze ook bij de eerste 3 van de finales. Bij de nummers 4 t/m 8 werd dit precies dezelfde volgorde. Best bijzonder. In de finale begon Hein Bos te laat te scoren. Dirk Vroling had daarentegen een goede start en een goed einde. Dat tussenstukje is waar de verbetering zit, maar Dirk, van harte gefeliciteerd met je toernooiwinst. Het was een gezellige dag en komende zondag gaan we de strijd opnieuw aan. Deelname nog altijd van harte welkom! Geef je op via 06 23503901 of 06 48544788. Tot zondag.

Tot slot een kleine samenvatting van de knock-out ronde. Kwart finales: Hein Bos (7) – Gerard Bekius (9) 7 – 3 in 10 beurten Frans Grijpink (9) – Danny Walstra (8) 8 – 7 in 20 beurten Ids Postma (11) – Geale Dijkstra (9) 9 – 9 in 18 beurten Alex Vroling (10) – Dirk Vroling (12) 5 – 12 in 12 beurten Halve finales: Hein Bos (7) – Geale Dijkstra (9) 7 – 8 in 19 beurten Frans Grijpink (4) – Dirk Vroling (12) 4 – 11 in 20 beurten Finale: Dirk Vroling (12) – Hein Bos (7) 12 – 5 in 25 beurten

Uitslag na poule wedstrijden 22 mei 2022: Naam speler: Moyenne: Pro. Ster: Punten: 1 Frans Grijpink 0.420 10 2 Hein Bos 0.369 x 8 3 Dirk Vroling 0.621 P 6 4 Geale Dijkstra 0.479 x 6 5 Ids Postma 0.535 4 6 Alex Vroling 0.479 4 7 Gerard Bekius 0.380 4 8 Danny Walstra 0.364 4 9 Geert Laanstra 0.311 1 10 Meindert Rosier 0.496 1 11 Gerke Dijkstra 0.368 1 12 Pascal Bergsma 0.486 1 13 Bart Zurink 0.257 1 14 Femke Bouma 0.202 1 Hein Bos en Geale Dijkstra hebben op basis van moyenne een promotiester behaald. Dirk Vroling is vrijwillig een handicap omhoog gegaan. Chapeau! Eregalerij: Dirk Vroling 12 car in 8 brt Ids Postma 11 car in 10 brt Dirk Vroling 12 car in 12 brt

Totaal klassement: Pos. Naam speler: Ster. Car. Pnt. 1 Ids Postma 11 14 2 Gerard Bekius x 9 14 3 Frans Grijpink 9 13 4 Rutger Rempe 8 12 5 Tammo Bijlsma 17 11 6 Geale Dijkstra x 9 11 7 Dirk Vroling 13 11 8 Marcel Boomstra 13 10 9 Alex Vroling x 10 9 10 Jabe Stummel x 9 8 11 Hein Bos x 7 8 12 Jeroen Bos 12 6 13 Pascal Bergsma 11 5 14 Chris Waltenee 9 4 15 Marten van der Veen 12 4 16 Danny Walstra 8 4 17 Gerke Dijkstra 8 3 18 Hennie van Dijk 7 2 19 Jan Dijkstra 10 1 20 Eise Steneker 9 1 21 Age Hoekstra 12 1 22 Peter Francke 8 1 23 Meindert Rosier 12 1 24 Geert Laanstra 7 1 25 Bart Zurink 7 1 26 Femke Bouma 7 1