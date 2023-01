Dirk van der Veen van Biljartschool Sneek overleden

Dirk, welbekend als uitbater van Biljartschool Dirk van der Veen te Sneek, heeft zich jarenlang ingezet voor de biljartsport in Nederland, en in Friesland in het bijzonder. Zowel als actief lid maar ook als leraar van vele spelers en natuurlijk als gastheer in Sneek. Hij was altijd een grote steun voor het district, onze dank is groot.

Namens deze weg willen we vanuit alle leden en het bestuur van District Friesland ons medeleven betuigen en Nico, familie, vrienden en kennissen veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen.

Het Bestuur KNBB District Friesland