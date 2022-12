Dirigent Tseard Verbeek ontvangt Zilveren Kerstbal

SNEEK- Tseard Verbeek heeft vanmiddag de Zilveren Kerstbal in ontvangst mogen nemen tijdens het Oliebollenconcert van Rolling Home. De Zilveren Kerstbal is de onderscheiding van Rolling Home, voor personen of instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel of muzikaal gebied.

De prijs wordt sinds 1995 uitgereikt. Alleen in 2020 niet in verband met Covid19. Vorige jaar kreeg Kees Poiesz de onderscheiding.

Later meer.