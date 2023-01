FRYSLAN - "Het is een chaos en het is schandalig", dat zegt Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie in Harlingen, vandaag in het radioprogramma en nieuwsforum Buro de Vries van Omrop Fryslân. Hij heeft veel te maken met de infrastructuur van vaarwegen in ons land en is niet te spreken over het rijksbeleid.